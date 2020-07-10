В Южной Каролине обнаружили останки древнего пятиметрового дельфина

https://static.news.ru/photo/fbe26a2a-c2d8-11ea-a2e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand/Ballasch/Global Look Press

Палеонтологи нашли почти полный скелет доисторического дельфина, который достигал пяти метров и обладал острыми зубами. Открытие было сделано в Южной Каролине.

Исследователи, опубликовавшие свою работу в журнале Current Biology считают, что скелет этого ископаемого, жившего около 25 млн лет назад, указывает на параллельную, но раздельную эволюцию усатых китов и дельфинов,

В частности, учёные обнаружили, что у этого хищника, который является предком современных дельфинов и китов, отсутствуют несколько важных характеристик для плавания. Например, сейчас, в сравнении со своими древними предками, все киты и дельфины имеют дополнительные позвонки в хвостах, которые придает им гибкость и плавательную силу. То есть эти функции, как считают исследователи, эволюционировали дважды — у китов и дельфинов.

Кроме того, отмечается, что дельфин, получивший имя Ankylorhiza tiedemani был крупным хищником с «акульими зубами», к тому же использовавший для поиска добычи эхолокацию, что делало его, не смотря на все недостатки примитивного для китообразных строения тела, доминирующим морским хищником в ту эпоху.

Как писал NEWS.ru, британские палеонтологи установили, что сумчатая саблезубая кошка, обитавшая в Аргентине до наступления ледникового периода, была падальщиком. До этого учёные считали, что животное относилось к хищникам.