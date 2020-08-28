В Японии создали волокна, которые могут приклеить человека к потолку

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Учёные из Национального института материаловедения в Японии искусственно вырастили волокна, которые имитируют волоски на лапке мухи. Так, разработка исследователей позволяет приклеиваться к любой гладкой поверхности.

Результаты исследования представлены в журнале Communications Biology. В нём указывается, что липкие волоски на лапках мухи образуются в два этапа. Как правило, сначала они удлиняются и на их концах накапливаются цитоскелетные актиновые филаменты, из которых формируются отростки в виде лопаток. Затем лопатки постепенно твердеют, а свои клейкие свойства приобретают уже после выделения особой секретируемой жидкости.

Учёным удалось воссоздать этот сложный процесс при комнатной температуре с помощью нейлоновых волокон. Они сформировали наконечники в форме лопаток и покрыли их гелем для затвердевания. Далее полученный искусственный волосок смочили водой и проверили его на липкие свойства.

Как выяснилось, разработка учёных может подвесить пластину из кремния массой 52,8 грамма. При этом пучок из волокон сможет выдержать массу человека в 60 килограммов.

Ранее NEWS.ru писал, что исследователи из Университета Гуэлфа в Канаде назвали натуральное средство, снижающее риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также уменьшающее уровень сахара в крови.

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