В Японии создали волокна, которые могут приклеить человека к потолку

Учёные из Национального института материаловедения в Японии искусственно вырастили волокна, которые имитируют волоски на лапке мухи. Так, разработка исследователей позволяет приклеиваться к любой гладкой поверхности.
Результаты исследования
Учёным удалось воссоздать этот сложный процесс при комнатной температуре с помощью нейлоновых волокон. Они сформировали наконечники в форме лопаток и покрыли их гелем для затвердевания. Далее полученный искусственный волосок смочили водой и проверили его на липкие свойства.
Как выяснилось, разработка учёных может подвесить пластину из кремния массой 52,8 грамма. При этом пучок из волокон сможет выдержать массу человека в 60 килограммов.
Ранее NEWS.ru писал, что исследователи из Университета Гуэлфа в Канаде назвали натуральное средство, снижающее риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также уменьшающее уровень сахара в крови.
Специалисты советуют включить в рацион бобовые. Они понижают уровень холестерина в крови, а также приводят в норму уровень сахара благодаря низкому гликемическому индексу. Бобовые содержат все основные микроэлементы и белок.
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