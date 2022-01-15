В «Векторе» оценили живучесть «омикрона» на различных поверхностях

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Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» проверили способность штамма коронавируса «омикрон» к заражению на различных поверхностях. Выяснилось, что быстрее всего штамм теряет активность на керамике, сообщает РИА Новости.

Серия экспериментов проводилась при одинаковых условиях относительной влажности воздуха (30–40%) и температуры (26–28 градусов). Проверялись металл, пластик, керамическая плитка и дистиллированная вода.

Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестаёт выявляться менее чем через 24 часа, — подчеркнули в «Векторе».

В ведомстве также указали, что способность «омикрона» к заражению с течением времени снижается во внешней среде. Для профилактики инфицирования эффективным остаётся применение дезинфицирующих средств.

Ранее стало известно, что распространение штамма «омикрон» является последней серьёзной волной коронавируса. В дальнейшем инфекция станет вполне управляемой. Такого мнения придерживается главный внештатный специалист по медпрофилактике Минздрава Свердловской области кандидат медицинских наук Александр Харитонов.