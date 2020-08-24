В США создали необычную вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/1fa68ace-e609-11ea-8d4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manuela Cavadas/Global Look Press

Группа исследователей из Соединённых Штатов создала назальную вакцину от коронавирусной инфекции.

Препарат борется с COVID-19 после его введения в организм через нос. Изобретение принадлежит учёным из Медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе, передаёт журнал Cell.

Издание уточняет, что одна доза вакцины помогает выработать большое количество антител в верхних и нижних дыхательных путях. Исследователи утверждают, что препарат сможет существенно снизить риск передачи коронавируса и сократить темпы пандемии.

В настоящее время вакцина прошла испытания только на мышах. Препарат действует по следующему принципу: к вызывающему обычную простуду аденовирусу учёные присоединили S-белок, который участвует в заражении клеток COVID-19. В сам белок внесли мутацию, способствующую образованию антител к SARS-CoV-2. При этом аденовирус был обезврежен и работал как «транспорт» для S-белка.

По механизму действия американская вакцина напоминает российскую. Её принцип также предполагает введение элементов коронавируса, соединённых с частицами аденовирусов, после чего на COVID-19 формируется устойчивый и сильный иммунитет, а на аденовирусы — более слабый. Однако российский препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения и ставится дважды с интервалом в 21 день. Такая схема позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до нескольких лет.

Ранее стало известно, что участниками международного механизма COVAX («Ковакс»), цель которого состоит в справедливом обеспечении всех стран вакцинами от коронавируса, стали 172 страны. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он напомнил, что направил письма властям всех стран мира с предложением присоединиться к партнёрству для того, чтобы ускорить создание препаратов против инфекции. В настоящее время «в портфеле насчитывается девять вакцин». Глава ВОЗ добавил, что организация работает со всеми производителями вакцин, чтобы обеспечить странам — участницам партнёрства справедливый доступ ко всем лицензированным и одобренным препаратам.

Как писал NEWS.ru, первая в мире российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Первая партия препарата в ближайшее время поступит в Москву. «Прививка» является двухкомпонентной, а её основу составляют аденовирусы. Сейчас медики готовятся начать третий этап его испытаний.