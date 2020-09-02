В России создали основу для лекарств против вирусов, бактерий и грибков

https://static.news.ru/photo/98eacbe6-ecfa-11ea-9468-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские учёные выявили химические соединения, которые могут стать основой новых лекарственных препаратов от болезней, вызываемых бактериями, грибками и вирусами.

Исследование стало существенным шагом в оптимизации антивирусных и противогрибковых соединений, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).

По словам учёных, новая разработка может стать основой для создания лекарств от разных типов заболеваний — грибковых, микробных, ВИЧ, рака и других, что делает такую разработку перспективной.

В сообщении отмечается, что к мало исследованному классу соединений из числа гетероциклических азолов был применён уникальный метод замены атомов серы на атомы селена.

Фундаментальной основой данного подхода явилась впервые открытая нами реакция замены атома серы на атом селена в серосодержащих гетероциклах и получение ряда новых классов, содержащих в своей молекуле соединённые между собой атомы серы и селена, — заявили в ЮУрГУ.

Из полученных специалистами 1,2,3-тиаселеназолов были найдены соединения, которые отличаются низкой токсичностью и высокой эффективностью в малых количествах. По словам учёных, такие вещества способны противостоять серьёзным патогенам, таким, как золотистый стафилококк.

В ЮУрГУ считают, что новая разработка может стать основой для создания лекарств от разных типов заболеваний — грибковых, микробных, ВИЧ, рака и других, что делает такую разработку перспективной.

Результаты работы российских учёных при сотрудничестве с зарубежными коллегами был опубликован в международном научном журнале Antibiotics.

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