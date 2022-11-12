В России предсказали появление коронавируса с рекордной смертностью Глава Курчатовского института Ковальчук допустил появление коронавируса со смертностью 90%

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Человечество может исчезнуть с лица Земли в результате появления нового коронавируса, смертность от которого будет составлять 90%. Такое предположение высказал на форуме Finopolis президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. По мнению ученого, ядерная угроза в настоящее время перестала быть доминирующей, ей на смену пришла биологическая опасность.

Атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас с вами сегодня, ветшает, потому что убьют нас с вами другим путем. <...> Мы с вами должны понимать, что биоопасность стала главным, — сказал Ковальчук.

Он заявил, что в настоящее время представители США размещают в бывших республиках СССР биолаборатории, в которых занимаются вирусными исследованиями.

Американцы окружили нас во всех республиках биолабораториями. Они сначала могут делать эндемичные вирусы, которые губят скот, подрывают сельское хозяйство. Вот африканская чума свиней — рукотворное дело, — описал свою картину мира ученый.

По данным Минобороны РФ, Штаты потратили более $200 млн на работу биологических лабораторий на Украине, участвовавших в американской военно-биологической программе.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Запад боится создания комиссии Совбеза организации по расследованию обстоятельств военно-биологической деятельности США и Киева на территории Украины. Совбез ООН не принял проект российской резолюции о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине. Для принятия документ должен был набрать девять голосов из 15, однако за резолюцию проголосовали только Россия и Китай.