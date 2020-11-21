В Помпеях нашли останки ещё двух жертв извержения вулкана

https://static.news.ru/photo/d9d5fb34-2ca7-11eb-a7ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabio Sasso/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Около древнего города Помпеи археологи нашли останки знатного жителя и его раба, погибших во время извержения вулкана Везувий в 79 году.

Находка была сделана в загородной Чивите Джулиане. Тела лежали в подземной части дома. По оценкам специалистов, погибшему гражданину было порядка 30–40 лет, а его рабу — около 18–25 лет.

На принадлежность молодого человека к низшему социальному статусу указывают повреждения позвоночника, характерные для тяжёлого физического труда.

Учёные предположили, что жертвы извержения погибли из-за второго пирокластического потока, который представлял собой смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород. По их версии, поток ворвался в помещение с нескольких сторон и заблокировал людей, пишет «Интерфакс».

Ранее в Помпеях учёные нашли настенную роспись с изображением гладиаторских боёв. Фреска находилась в подвале здания, которое располагалось на пересечении двух мощёных улиц. Эксперты предположили, что это была таверна, которая была построена неподалёку от гладиаторских казарм.

На фреске изображены два воина — мурмиллон и раненый фракиец. Специалисты отметили реалистичность изображения. Находку они назвали очередным доказательством того, что Помпеи — неисчерпаемый источник исследований и знаний для археологов, писал NEWS.ru.