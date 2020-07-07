В Испании создали тест на антитела к COVID-19 с достоверностью более 98%

https://static.news.ru/photo/47ad2254-c042-11ea-849f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carlos Gil/Global Look Press

Специалисты из Высшего совета по научным исследованиям (CSIC) Испании создали тест на антитела к коронавирусной инфекции нового типа с достоверностью более 98%.

CSIC представляет новый тест на антитела, который позволяет определить наличие иммунитета к COVID-19, достоверность которого превышает 98%, — говорится в публикации Совета в Twitter.

El CSIC presenta un nuevo test de anticuerpos que permite conocer la inmunidad frente a Covid-19 con mÃ¡s del 98% de fiabilidad. SerÃ¡ producido por la empresa espaÃ±ola Immunostep. pic.twitter.com/hlzndRlUdA — CSIC (@CSIC) July 7, 2020

Отмечается, что тест будет производить испанское предприятие Immunostep.

По сообщению газеты El Periodico, данные тесты могут поступить в больницы королевства уже через полтора месяца.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено почти 252 тысячи инфицирования, более 28,3 тысячи заболевших умерли. В середине марта в стране был введён режим повышенной готовности и отменён 21 июня.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года.

Как ранее писал NEWs.ru, участники испытания вакцины от коронавирусной инфекции чувствуют себя хорошо, никаких жалоб на здоровье нет. Об этом сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.