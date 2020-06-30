В часовне Парижа нашли останки людей, казнённых 200 лет назад

https://static.news.ru/photo/a5475946-bb6c-11ea-aa90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annick314/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Часовня покаяния, расположенная в VIII округе Парижа, до настоящего времени считалась лишь монументом, воздвигнутым в память о королевской семье. Последние находки показали, что она является ещё и некрополем.

Церковь была построена в 1826 году на месте кладбища Мадлен, где были захоронены казнённые на гильотине во время Великой французской революции представители французской знати, в том числе Людовик XVI и Мария-Антуанетта. При Людовике XVIII останки королевской четы перенесли в базилику Сен-Дени, в то время, как судьба остальных была до сих пор неизвестна.

Как рассказал управляющий часовней Эмерик Пениге де Стуц в интервью газете Le Parisien, он обратил внимание на странное расположение стен между рядами колонн, при этом на планах 1853 года они даже были помечены чёрным цветом. О том что останки до сих пор могут находиться в районе часовни также свидетельствовали записки Людовика XVIII, в которых он велел, чтобы «пропитанная жертвами земля не покинула места строительства».

В июле 2018 года с помощью антрополога и судмедэксперта Филиппа Шарлие управляющий решил заглянуть внутрь стен через небольшое отверстие при помощи миниатюрной камеры. Их ждала заветная находка: на экране показались фрагменты костей человека. Дальнейшие исследования показали, что в нижней часовне находится четыре деревянных ящика с костями, предположительно обтянутые кожей.

Однако обнародовать свое открытие и начинать более масштабные работы Эмерик Пениге де Стуц не стал из-за произошедших в конце 2019 года протестов движения «жёлтых жилетов».

Ожидается, что новые изыскания могут начаться в 2021 году. Управляющий не исключил, что возможно придётся прибегнуть к частичному разрушению конструкций. По предварительным данным, в стенах часовни могут находиться останки примерно 500 человек, как дворян, так и революционеров, приговорённых к смерти чрезвычайными революционными судами.

Ранее археологи Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили уникальный предмет на месте раскопок древнего Ханаанского храма в городе Лахиш. Артефакт представляет собой бронзовый скипетр, украшенный серебром и надписями, длиной чуть больше 11 см и шириной 4 см. По мнению специалистов, скипетр — это всё, что осталось от большой статуи бога, которая в древности украшала храм. Сам артефакт был обнаружен в месте, считавшемся святая святых в Ханаанском храме, сообщал NEWS.ru.