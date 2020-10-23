В Charité рассказали, кто проявляет особую стойкость в пандемию

https://static.news.ru/photo/12b33bb2-153b-11eb-8867-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Последствия пандемии коронавируса для психического здоровья людей могут отразиться на значительной части населения, однако разные возрастные группы справляются со стрессом с переменным успехом. К такому выводу пришли специалисты берлинской клиники Charité и института психологии университета в Инсбруке.

По данным исследования, пожилые люди проявляют особую стойкость в связи с пандемией коронавируса. Им приходилось бороться со значительно меньшим количеством негативных психологических последствий от стресса, вызванного COVID-19, чем молодым людям. Это, считают эксперты, связано с тем, что осмысленность жизни увеличивается с возрастом — пожилые люди часто лучше воспринимают мета-перспективы и получают больше пользы от своего жизненного опыта с точки зрения психологической стабильности. А самоконтроль, наличие жизненных целей и общая осмысленность жизни действовали как буфер, ослабляя связь между стрессом от коронавируса и психологическим напряжением.

Авторы исследования полагают, что стресс, вызванный ситуацией с коронавирусом, был особенно велик в первые месяцы после начала пандемии. Введение строгих карантинных мер подействовало успокаивающе на психику людей. Ослабление локдауна, напротив, привело к повышению уровня стресса, передаёт РИА Новости.

Также учёные пришли к выводу, что одним из источников беспокойства являются экономические потери. Кроме того, существует возможная связь с однозначностью ситуации: во время строгих ограничений ситуация была понятна всем. Существовали чёткие инструкции, и все находились в одинаковом положении. Настроение «мы справляемся с этим», вероятно, оказало положительное влияние на многих людей, пояснили исследователи свои выводы.

Ранее NEWS.ru писал, что медики многих стран в период пандемии отметили резкое снижение числа преждевременных родов, связав это с отсутствием стресса в домашних условиях и очистившимся воздухом. Однако некоторые, в том числе и российские врачи, отметили уменьшение числа недоношенных детей с увеличением случаев мертворождения.