Ускоритель частиц выявил рог на носу у детёныша крупнейшего динозавра

https://static.news.ru/photo/7863ffae-e927-11ea-a23f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Newman/FLPA/Global Look Press

Учёные использовали российско-европейский ускоритель ЕSRF чтобы изучить окаменелое яйцо титанозавра, найденное более 20 лет назад. Новые технологии позволили сделать ряд уникальных открытий о строении древнего животного.

До начала XXI века в распоряжении учёных были лишь единичные примеры окаменелых яиц динозавров, однако за последние годы ситуация радикально поменялась. Исследователи обнаружили целые «кладбища» яиц в Китае и Монголии, а также десятки объектов в Южной Америке. Эти научные прорывы помогли установить, что многие динозавры являлись теплокровными и делали гнёзда, подобно птицам. Ещё до этих находок, в конце XX века, в отложениях конца мелового периода на юге Аргентины обнаружили окаменелое яйцо самых крупных динозавров земли — титанозавров.

Окаменелость попала в руки учёных в 2001 году, после того как её конфисковали у «чёрных палеонтологов», которые пытались сбыть яйцо коллекционерам. Среди последних оказался энтузиаст палеонтологии Тэрри Мэннинг, благодаря которому находка вернулась в Аргентину к настоящим специалистам.

Словацкий профессор Мартин Кундрат и его коллеги изучили яйцо с помощью новых технологий, появившихся за 20 лет с момента обнаружения окаменелости. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology. Ускоритель частиц показал, что детёныши титанозавров жили не в той же среде, что и их родители. Самой необычной чертой эмбриона в яйце оказалось устройство черепа.

Учёные рассчитывали, что внутри яйца могут быть фрагменты костей, но реальность превзошла их ожидания. Скелет детёныша очень хорошо сохранился, остались даже зубы. 3D-модель черепа показала, что у маленького динозавра не было яйцевого зуба — костяного нароста на кончике морды, который помогает птицам и рептилиям выбираться из яиц. Новорождённый титанозавр вместо этого использовал своеобразный рог на носу. Также удалось установить, что у детёныша было бинокулярное зрение, не характерное для крупных четвероногих травоядных динозавров, и оригинальная форма черепа и челюстей.

Исследователи считают, что все признаки указывают на то, что маленькие титанозавры жили и добывали пищу не там, где их родители. Дальнейшее изучение яиц динозавров поможет понять, было ли это характерно для других крупных зауропод, надеются Кундрат и его коллеги.

Как сообщал NEWS.ru, ранее учёные из Германии и Швейцарии смогли воссоздать образ жизни ирритатора — динозавра из семейства спинозаврид — по черепу древнего ящера.