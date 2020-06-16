Учёные по черепу воссоздали повадки хищного динозавра

https://static.news.ru/photo/b5b153ea-afe6-11ea-ad04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kabacchi/CC BY 2.0/wikimedia.org

Учёные из Германии и Швейцарии смогли воссоздать образ жизни ирритатора — динозавра из семейства спинозаврид. Палеонтологи выяснили, что он был опасным хищником, хорошо приспособленным к выслеживанию добычи.

Такие выводы им удалось сделать благодаря томографии почти полностью сохранившегося черепа одного из представителей этого семейства — динозавра Irritator challengeri. Останки были найдены в формации Сантана на северо-востоке Бразилии. Животное жило в нижнем меловом периоде, около 115 млн лет назад.

С помощью томографии исследователи реконструировали форму мозга ирритатора и окружающей его ткани, а также каналы внутреннего уха. Оказалось, что в отличие от мозга крупных хищных динозавров, у него был лучше развит флокулюс — участок мозга, который отвечает за стабильность глаз во время движения, пишет Nature Communications.

Вместе со структурой внутреннего уха это говорит о том, что животное могло действовать быстро, совершать очень точные движения головой, не теряя при этом из вида потенциальную добычу, — отметили учёные.

Спинозавриды являлись гигантскими хищниками, длина которых достигала 18 метров, превосходя в полтора раза своими размерами тираннозавров.

Как сообщал NEWS.ru, ранее канадским палеонтологам удалось изучить окаменевший желудок одного из крупнейших динозавров планеты Borealopelta markmitchelli, жившего более 110 млн лет назад.