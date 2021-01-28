Умер лауреат Нобелевской премии по химии Пауль Крутцен

В Германии в возрасте 87 лет скончался лауреат Нобелевской премии по химии Пауль Крутцен. Об этом сообщили в Институте химии общества Макса Планка в городе Майнце. В этом заведении учёный проработал 20 лет.
Причиной смерти Пауля Крутцена стала продолжительная болезнь,
Будущий химик появился на свет в Нидерландах. Нобелевскую премию он получил в 1995 году за изучение влияния оксидов азота на озоновый слой Земли и открытие химических процессов, ведущих к образованию озоновых дыр.
Ранее NEWS.ru писал о том, что знаменитый американский сценарист, номинант на премии «Оскар» и «Эмми» Уолтер Бернстайн скончался в возрасте 101 года. Об этом рассказала его вдова Глория Лумис.