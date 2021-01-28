Умер лауреат Нобелевской премии по химии Пауль Крутцен

https://static.news.ru/photo/e74c048c-61f6-11eb-bb1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

В Германии в возрасте 87 лет скончался лауреат Нобелевской премии по химии Пауль Крутцен. Об этом сообщили в Институте химии общества Макса Планка в городе Майнце. В этом заведении учёный проработал 20 лет.

Причиной смерти Пауля Крутцена стала продолжительная болезнь, пишет РИА Новости.

Будущий химик появился на свет в Нидерландах. Нобелевскую премию он получил в 1995 году за изучение влияния оксидов азота на озоновый слой Земли и открытие химических процессов, ведущих к образованию озоновых дыр.

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