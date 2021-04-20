Учёный поставил под сомнение существование сибирского штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/01ce5f44-a1e4-11eb-86e5-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Новые варианты вирусов появляются практически ежедневно, что является естественным процессом. Однако говорить о «сибирском» штамме коронавируса пока преждевременно. Такого мнения придерживается научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергей Седых.

Он пояснил, что присваивать региональное название новому штамму можно только после внесения его в международную базу данных с аффилиацией к региону, где он был описан впервые. Учёный усомнился в том, что в Сибири могла появиться новая разновидность COVID-19, хотя и допустил такую вероятность.

Однако, пока его последовательность не будет определена и это не станет достоянием общественности, говорить о появлении нового штамма рано, — цитирует Седых «МК-Новосибирск».

О «собственных» российских мутация коронавируса — сибирской и северо-западной — ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, они не свойственны на данный момент ни одному описанному за границей штамму. Она также рассказала, что в России к настоящему времени выявлено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 случай — южноафриканским.