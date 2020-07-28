Учёные выявили, когда коронавирус летучих мышей превратился в человеческий

https://static.news.ru/photo/b507bca2-d0db-11ea-aaa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

Эволюционный анализ генома коронавируса SARS-CoV-2 позволил установить, что он отделился от вирусов летучих мышей примерно 40-70 лет назад. К такому выводу пришли биологи из США, Бельгии, Великобритании и Китая под руководством профессора Дэвида Робертсона из Центра вирусных исследований Университета Глазго.

Для изучения эволюционной истории SARS-CoV-2 использовались геномные данные о сарбековирусах — представителях подрода коронавирусов, вызывающих тяжёлый острый респираторный синдром, к которым относятся в том числе SARS-CoV и SARS-CoV-2. Соответствующие результаты исследования представлены в журнале Nature Microbiology.

Как уточняется, наиболее близким к SARS-CoV-2 оказался вирус летучей мыши RaTG13. Совпадения составили 96% генома, однако были и различия. Согласно представленным данным, линия, породившая SARS-CoV-2, могла циркулировать у летучих мышей в течение нескольких десятилетий.

Полученные результаты предполагают, что RaTG13 и SARS-CoV-2 имеют общую наследственную линию, генетически отличную на 95% от родственных сарбековирусов летучих мышей, обнаруженных в 1948, 1969 и 1982 годах. Тем не менее, для однозначного заключения нужны дополнительные исследования, считают учёные. Они также подчеркивают необходимость создания систем наблюдения за вирусами в реальном времени. Это позволит вовремя обнаруживать новые патогены, вызывающие болезни человека, и классифицировать их.

Ранее NEWS.ru писал, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах. Об этом 28 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.