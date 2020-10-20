Учёные выяснили, что кондиционеры снижают риск заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8b05e50e-12f4-11eb-beb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hartmut Schmidt/Global Look Press

Открытые окна и кондиционеры могут на 40% снизить риск заражения COVID-19, выяснили физики, которые проанализировали движение аэрозольных частиц в закрытом помещении.

При этом заражённые частицы ещё остаются в воздухе, то есть возможность заболеть сохраняется, отметил один из авторов исследования, сотрудник Университета штата Нью-Мексико (США) Халид Талаат.

Когда вы открываете окно, из комнаты улетает около 70% выдыхаемых капель влаги размером с микрон. Кондиционеры удаляют до половины всех частиц, которые выделяются в воздух при разговоре или дыхании, — передаёт EurekAlert.

Аналитики отметили, что изучить движение аэрозольных частиц их заставила перспектива открытия университетов и школ. Они рассчитали, как частицы будут двигаться в классах и аудиториях, оборудованных кондиционерами или открывающимися окнами.

При открытом окне или включённом кондиционере опасных частиц становится на 40% меньше, но этого недостаточно для защиты учеников и преподавателей. Учёные предлагают использовать предложенный ими метод защиты вместе с антисептиками и регулярной обработкой рук.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Национальный исследовательский центр имени Гамалеи предложил ввести в России карантин в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. По мнению главного научного сотрудника центра Виктора Зуева, сейчас остановить распространение коронавируса в стране невозможно. По данным на 20 октября, за сутки в России выявлено 16,3 тысячи случаев заражения COVID-19.