Учёные узнали неожиданную причину мутаций COVID-19

https://static.news.ru/photo/17e8101a-68b2-11eb-899f-96000091f725_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Коронавирус начинает мутировать, когда заражённых им людей лечат плазмой крови переболевших. К такому выводу пришли британские учёные.

Согласно результатам исследования, плазма крови перенёсших коронавирус пациентов может вызвать мутацию, пишет Bloomberg.

Учёные в течение 102 дней лечили в Великобритании пациента от ковида, который перенёс рак. Медики периодически брали у него анализы и следили за изменениями вируса. Сначала пациенту давали препарат «Ремдесивир», но после его применения никаких серьёзных мутаций не произошло. Однако, когда они перешли на лечение плазмой крови переболевших, мутации возникли в ключевом «белке-шипе», используемом вирусом для заражения здоровых клеток.

Когда у вируса есть возможность оставаться в организме человека в течение длительного времени и размножаться, он учится бороться с иммунной системой, — заявил профессор клинической микробиологии в Кембриджском институте терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта.

Изменения вируса привели к тому, что он стал менее восприимчив к антителам иммунной системы. При этом само лечение плазмой не дало серьёзных результатов.

Как писал NEWS.ru, коронавирус может мутировать двумя путями, становясь либо менее летальным, либо более опасным. Об этом заявил онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

По его мнению, COVID-19 в Европе, США и на Дальнем Востоке со временем станет менее летальным. Это связано с тем, что любой особо патогенный вирус мутирует так, чтобы вызывать более хроническое и менее смертоносное заболевание, не убивая при этом хозяина. И это подтверждается течением болезни инфицированных, наблюдаемой в клиниках с марта прошлого года. А вот мутации из Экваториальной Африки могут быть в разы более опасными.