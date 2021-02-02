Иммунолог рассмотрел пути эволюции коронавируса

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Коронавирус может мутировать двумя путями, становясь либо менее летальным, либо более опасным. Об этом заявил онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

По его мнению, COVID-19 в Европе, США и на Дальнем Востоке со временем станет менее летальным. Это связано с тем, что любой особо патогенный вирус мутирует так, чтобы вызывать более хроническое и менее смертоносное заболевание, не убивая при этом хозяина. И это подтверждается течением болезни инфицированных, наблюдаемой в клиниках с марта прошлого года. А вот мутации из Экваториальной Африки могут быть в разы более опасными.

Особенно опасна ситуация в Экваториальной Африке — там тепло и сыро. Там лучшие места для мутаций бактерий и вирусов. И дай бог, если он будет ослабленным. Но может быть и более сильным, — цитирует Щепеляева «Радио 1».

По его мнению, для защиты от новой мутации в ВОЗ должны организовать медико-биологические отряды и организовать в Африке пункты не только лечения, но и мониторинга коронавируса.

Как писал NEWS.ru, Анна Попова подтвердила, что вновь выявленный британский штамм коронавируса действительно является более заразным. Вероятность его передачи на 36–70% выше. Однако в России его распространение в настоящее время не наблюдается. При этом специалисты проводят дополнительные исследования, чтобы прийти к пониманию относительно того, циркулирует ли вирус в стране или нет.