Учёные установили причину вымирания пещерных медведей

https://static.news.ru/photo/f46c2d92-7514-11ea-9324-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Пещерные медведи вымерли из-за строения их носа, который помешал изменить диету в новых климатических условиях.

Отмечается, что ранее считалось, что эти доисторические животные вымерли не из-за конкуренции с людьми. Исследование, опубликованное изданием Science Advances, доказывает, что это не так.

По мнению учёных из Малагского университета (Испания), медведи обладали большими пазухами носа, чтобы согревать воздух в климате ледникового периода.

Изменения в геометрии их черепа резко снизили эффективность распределения нагрузки на его кости, — сказал специалист университета Алехандро Перез-Рамос.

Но при этом изменения в геометрии черепа медведей резко снизили эффективность распределения нагрузки на его кости. В итоге оказалось, что их челюсти слишком слабы и они не смогли сменить диету в новых климатических условиях.

Ранее NEWS.ru рассказывал о находке американских палеонтологов. Они обнаружили в бирманском янтаре череп птицеподобного динозавра размером не больше колибри. Его вес составляет всего около двух граммов. Судя по всем признакам, это череп взрослого представителя вида, которому учёные дали имя Oculudentavis khaungraae. Находка заставляет абсолютно по-новому взглянуть на эволюцию динозавров и происхождение птиц. Оказывается, птицы, обособившиеся от динозавров очень рано, эволюционировали не по пути уменьшения размеров, как предполагалось ранее, а более сложным путём.