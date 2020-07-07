Учёные установили основную причину старения

https://static.news.ru/photo/568a21e0-c070-11ea-b502-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Висцеральный жир, находящийся в брюшной полости, способствует слабому хроническому воспалению, которое, в свою очередь, ускоряет развитие возрастных заболеваний и вызывает ослабление иммунитета.

К такому выводу пришли учёные Бернского университета в Швейцарии, сообщает журнал Nature Metabolism. Отмечается, что ключевую роль в патологическом процессе играют специфические иммунные клетки — лейкоциты эозинофилы, которые обеспечивают защиту от многолкеточных паразитов. С возрастом их становится всё меньше и в висцеральном жиру возникают воспаления.

Эксперименты на животных показали, что пересадка эозинофилы от молодых особей старым помогало последним бороться с системными воспалениями. При этом на организм это оказывало омолаживающий эффект.

Ранее учёные из Университетского колледжа Лондона (UCL) выяснили, что ожирение ухудшает мозговую деятельность пожилых людей, при этом вероятность развития старческого слабоумия возрастает на треть. Отдельно исследователи подчеркнули, что распространение деменции среди населения в будущем станет одной из главнейших проблем человечества. А уже существующая и нарастающая эпидемия ожирения способна ухудшить положение дел, писал NEWS.ru.