Учёные СВФУ изучат тушу найденного в Якутии древнего медведя

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Учёные Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (СВФУ) намерены изучить тушу найденного в Якутии древнего бурого медведя. Находку сделали оленеводы на острове Большой Ляховский, входящем в архипелаг Новосибирских островов.

Мягкие ткани животного прекрасно сохранилась, все внутренние органы на месте. У медведя сохранился даже нос. По словам завлабораторией «Молекулярная палеонтология» Лены Григорьевой, на сегодня целая туша древнего медведя — единственная в своем роде находка, ранее находили только черепа и кости.

По её словам, учёным предстоит провести масштабное научное исследование, применяя все современные методы — молекулярно-генетические, клеточные, микробиологические и другие.

Возраст животного предположительно относится к каргинскому межледниковью. Для его точного определения эксперты проведут радиоуглеродный анализ, сообщается на сайте университета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Якутске в ближайшее время откроется Международный научный центр палеогенетики. Проект был подготовлен учёными СВФУ и получил поддержку правительства Якутии. В центре будут проводиться работы по клонированию мамонта и изучению генетической истории народов северо-востока Евразии. Чтобы реализовать проект, вузу нужно 400 млн рублей.

Эксперты уверены в успехе проекта: на территории Якутии было найдено более 80% плейстоценовых и голоценовых животных с сохранившимися мягкими тканями. Это говорит о том, что клетки животных хорошо сохранились, и их можно не только изучать, но и пытаться клонировать.