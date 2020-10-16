Учёные смогли получить питьевую воду из воздуха

https://static.news.ru/photo/51fc5bde-0fc1-11eb-969c-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Американские и южнокорейские учёные разработали прототип установки, которая вырабатывает воду из воздуха. Изобретение работает даже при очень невысокой влажности.

Инженеры из Массачусетского технологического института создали систему, которая основана на суточных перепадах температур. Ночью она собирает влагу с поверхности адсорбирующего материала, а на следующий день вода выходит с его поверхности после нагревания солнечным светом, конденсируясь на нижней теневой стороне пластины.

Специалисты сначала применяли металлоорганические каркасы. Они были дорогими и не очень производительными, но затем стали использовать цеолит — микропористый алюмофосфат железа. Этот материал широко доступен и является высокоэффективным.

С течением времени устройство получило вторую стадию десорбции и конденсации. Батарея собирает солнечное тепло на поверхности системы. После этого цеолит нагревается и выделяет влагу в виде пара. Она была накоплена за ночь. Над вторым слоем цеолита находится медная пластина коллектора. На ней конденсируется пар. Выделяется тепло, которое используется для высвобождения водяного пара из второго цеолитового слоя. Собранные с обоих слоёв капли воды направляются в резервуар.

Система может производить 0,8 литра воды на квадратный метр в день. Это в два раза производительнее ранней версии, которая была создана три года назад. Точные показатели зависят от колебаний температуры, солнечного потока и влажности.

Специалисты подчёркивают, что производительность устройства позволит обеспечить водой нескольких человек, которые, к примеру, находятся в засушливых районах и не имеют доступа к электричеству. Описание разработки приведено в журнале Joule.

NEWS.ru писал, что шведские учёные в 2019 году создали жидкость, которая может накапливать солнечную энергию, а финские исследователи годом ранее анонсировали производство еды из воздуха и воды. Для этого они создали экспериментальную установку.