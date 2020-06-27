Учёные рассказали, как размер ноги связан с продолжительностью жизни

https://static.news.ru/photo/3ce9e25c-b927-11ea-856e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Группа британских учёных из Кембриджского университета выяснила, что продолжительность жизни связана с размером ноги. В рамках исследования специалисты проанализировали данные о трёх тысячах смертей.

Учёные проводили эту работу на протяжении двух лет. В результате выяснилось, что самый высокий уровень продолжительности жизни наблюдается у мужчин с 42-м размером ноги и у женщин с 38-м. В среднем люди с такими параметрами доживают до 82 и 84 лет соответственно.

Меньше других живут женщины с 35-м и 42-м размером ноги. Представительницы обеих групп в среднем умирают в 68–69 лет.

Среди мужчин самая низкая продолжительность жизни — у обладателей ноги 45-го и 38-го размеров. Первые в среднем доживают до 67–69 лет, а вторые — до 68–69, сообщает sm-news.ru.

Как ранее передавал NEWS.ru, шведские учёные более десяти лет изучали связь липидного обмена и старения и представили совершенно новый механизм влияния возраста организма на процесс накопления жиров.

Из проведённых ранее опытов на мышах было известно, что у пожилых особей макрофаги (иммунные клетки) в жировой ткани начинают разлагать гормон, который стимулирует расщепление липидов. Долгое время считалось, что у людей есть подобный механизм. Однако исследование Каролинского института показало другой результат. Выяснилось, что с возрастом сами жировые клетки организма человека начинают разлагать этот гормон.