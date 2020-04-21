Учёные произвели псилоцибин из пекарских дрожжей

https://static.news.ru/photo/d9679e1e-83ba-11ea-a65e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Turusov/Global Look Press

Учёным из Датского технического университета удалось получить из пекарских дрожжей обладающий галлюциногенным эффектом псилоцибин.

Это психоделическое вещество запрещено во многих странах. Однако последние исследования доказали, что оно обладает выраженными антидепрессивными свойствами, сообщается в Metabolic Engineering.

Получить его удалось благодаря внедрению дрожжам гена ферментов, обеспечивающих синтез псилоцибина. Если средство, созданное на основе псилоцибина, будет полностью безопасным, с его помощью могут начать лечить эмоциональные расстройства.

Ранее учёные пришли к выводу, что для тех, кто имеет высокий генетический риск развития тревоги и депрессии, ферментированные продукты и пробиотики могут обеспечить защиту, писал NEWS.ru.