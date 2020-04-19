Пробиотики оказались лекарством от депрессии

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Учёные пришли к выводу, что для тех, кто имеет высокий генетический риск развития тревоги и депрессии, ферментированные продукты и пробиотики могут обеспечить защиту.

Пробиотики — это живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах. Дело в том, что в толстом кишечнике человека живёт более 10 тысяч бактерий и более 10 тысяч вирусов. Это так называемый микробиом, вес которого достигает полутора-двух килограммов. Он важен для целого ряд процессов.

Одно из исследований, опубликованное в журнале Gastroenterology, показало, что испытуемые, употребляющие пробиотики, имели улучшенные показатели теста на депрессию. А эксперимент в The College of William & Mary (США) показал, что студенты, которые ели больше ферментированных продуктов, реже страдали от повышенной тревожности.

В целом пробиотики широко известны способностью снижать риск возникновения диареи, особенно связанной с антибиотиками.

Ранее врачи заявили,что сбалансированная диета, содержащая белок, омега-3 жирные кислоты и комплексные витамины группы В, способствует росту волос и предотвращает их выпадение. Здоровый кишечник также позволяет организму легко усваивать питательные вещества, которые укрепляют волосяные фолликулы, писал NEWS.ru.