Учёные придумали, как «вырезать» частицы генома герпеса из клеток человека

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Американские молекулярные биологи разработали генную терапию, которая «вырезает» из зараженных человеческих клеток более 90% фрагментов генома вируса герпеса. Существует несколько его разновидностей, включая простуду, которая появляется на губах. Ранее возбудитель считался вполне безобидным. Однако современные исследования говорят о связи герпеса с такими серьёзными заболеваниями, как рак и Альцгеймер. При этом лекарства, способного полностью вылечить человека от герпеса, пока нет.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications. Пока эту технологию опробовали на мышах.

Для создания «генетических ножниц» учёные использовали две разных системы редактирования ДНК, основанные на так называемых мегануклеазах. Это ферменты бактерий и архей, которые могут находить конкретные последовательности нуклеотидов в цепочке ДНК и вырезать их.

Чтобы создать два подобных фермента, заточенных под ключевые участки генома вируса HHV1 («простуда на губах»), учёные потратили несколько лет. Сначала работу этих ферментов протестировали на культурах клеток. Затем исследователи попытались вылечить от герпеса мышей. Результат: уничтоженными оказались 92% вирусной ДНК в заражённых нейронах и других клетках грызунов.

Мы впервые уничтожили большую часть следов вируса герпеса в теле подопытного животного. Я надеюсь, что наши результаты заставят коллег задуматься о том, что учёные могут не только сдерживать этот вирус, но и активно бороться с ним, — рассказал один из авторов исследования, профессор Центра изучения рака имени Фреда Хатчинсона (США) Кит Джером.

В ближайшее время исследователи намерены разработать подобные «генетические ножницы» и для других видов герпеса. Исследователи считают, что на практике эту терапию смогут использовать не раньше, чем через несколько лет, когда закончатся все клинические испытания.

Ранее молекулярные биологи пришли к выводу, что возникновение рассеянного склероза связано с заражением вирусом герпеса, причём конкретным штаммом. Выявить корреляцию удалось благодаря изучению антител, которые выработал организм заболевших для защиты от вируса. Речь идёт о HHV-6A. По словам исследователей, этот подвид вируса не вызывает псевдокраснухи и в целом мало проявляет себя в жизни человека. Однако он может проникать внутрь нервных клеток и заражать их, что нехарактерно для многих других штаммов герпеса, писал NEWS.ru.