Учёные показали на хомяках, что маски работают для защиты от COVID-19

Гонконгские микробиологи провели эксперимент на хомяках и выяснили, что медицинские маски способны предотвратить передачу коронавируса, даже когда COVID-19 проходит в бессимптомной форме.
Специалисты из Университета Гонконга поместили более 50 хомяков в специальную конструкцию, созданную ради эксперимента. Между здоровыми и зараженными особями была оборудована перегородка из маски.
Наш эксперимент с хомяками очень ясно показывает: если зараженные хомяки или люди — особенно бессимптомные и те, у кого выявлены симптомы, — надевают маски, то они фактически защищены от других людей, — привели результаты исследования в РИА Новости.
Исследователи отметили, что в половине случаев, медицинские маски смогли предотвратить заражение вирусом.
Ранее NEWS.ru писал, что врач Александр Мясников назвал социальную дистанцию самой эффективной мерой индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. Он отметил, что, если не соблюдать дистанцию, то медицинские маски будут бесполезными.