Учёные показали на хомяках, что маски работают для защиты от COVID-19

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Американские учёные из Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне разработали мозговой имплантат, который передаёт визуальную информацию с камеры на электроды. Они вживили пластину с 24 электродами в затылочную часть головы нескольким незрячим добровольцам, и те благодаря электростимуляции зрительной коры головного мозга смогли «увидеть» буквы и нарисовать их.

Это шаг к «визуальному протезу», который позволил бы слепым полностью восполнить функцию зрения, — говорится в их публикации в журнале Cell. Во время электростимуляции участников эксперимента просили пальцами на сенсорных...