Учёные объяснили, почему водоросли стали причиной пермского вымирания

Учёным из Швеции и США объяснили, как токсичным сине-зелёным водорослям удалось стать причиной крупнейшего вымирания живых организмов за всю историю человечества. По их словам, флора разрослась настолько, что превратила всю экосистему в «токсичное болото». Об этом пишет журнал Nature Communications.

Исследователи из Университета Небраски и Шведского музея естественной истории выявили , что после первых событий вулканизма планету заполонили токсичные сине-зелёные водоросли. Это произошло из-за того, что около 252 миллионов лет назад вымерли детритофаги, которые питались разлагающимся органическим материалом. Из-за этого, остановить нашествие цветущих токсичных водорослей было некому.

Более того, массовое обезлесение привело к тому, что из множества пресноводных водоёмов исчезли питательные вещества, что поспособствовало превращению экосистемы триасового периода в «токсичное болото», которое задержало развитие человечества ещё на 3 млн лет.

Также учёным удалось установить, что следы похожих водорослей были найдены и при расследовании других вымираний биологических видов. Это говорит о том, что цветение токсичных сине-зелёных водорослей не раз приводило к вымиранию древних видов.

Ранее австралийским исследователям удалось обнаружить образцы самой древней наземной флоры на планете. По данным учёных, первые растения на суше появились 515 млн лет назад, в кембрийский период.