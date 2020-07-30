Учёные обнаружили внутреннюю «систему уничтожения» туберкулёзной палочки

https://static.news.ru/photo/e08158f6-d285-11ea-930c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press

Учёные из Великобритании нашли способ уничтожения туберкулёзной палочки с помощью нарушения работы встроенной в неё «системы самоуничтожения», защищающей бактерию от вирусов и появления крупных мутаций в геноме.

Результаты исследования представлены в журнале Science Advances.

По сути, туберкулёзная палочка постоянно отравляет себя, вырабатывая белок MenT. В конечном итоге он может убить бактерию, если его не подавит антитоксин MenA. Соответственно, мы можем убить микроб, принудительно активировав MenT или нарушив баланс между токсином или антитоксином, — пояснил один из авторов работы, доцент Даремского университета Тим Блоуэр.

Известно, что главным средством борьбы с туберкулёзом на сегодняшний день является вакцина БЦЖ, которую в 1921 году разработали Альберт Кальмет и Камиль Герен. Размножение возбудителя заболевания — палочки Коха — можно подавить и другими лекарствами, однако в последние годы начали появляться новые штаммы данного микроба, которые неуязвимы к действию большинства препаратов.

Ожидается, что более подробное изучение структуры и свойств MenT и MenA позволит создать основу для новых лекарств от туберкулёза.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные нашли место добычи камней для второго кольца Стоунхенджа.

Так, песчаные блоки для строительства Стоунхенджа, более известные как сарсены, были добыты в каменоломне Уэст-Вудс, расположенной в 25 километрах от монумента.