Учёные нашли место добычи камней для второго кольца Стоунхенджа

https://static.news.ru/photo/c8568c54-d1c9-11ea-b7b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Песчаные блоки для строительства Стоунхенджа, более известные как сарсены, были добыты в каменоломне Уэст-Вудс, расположенной в 25 километрах от монумента.

Так, учёные проанализировали химический и изотопный состав всех 52 сарсенов Стоунхенджа и сопоставили их с образцами песчаника из всех каменоломен на юге Англии.

Идентичный источник и химический состав всех сарсенов говорит в пользу того, что они были добыты и установлены в Стоунхендже в одно и то же время. Почему в регионе, изобилующем подобными камнями, его строители выбрали именно эту каменоломню, пока остаётся загадкой. По всей видимости, на их выбор повлияли качество и большие размеры этих камней, — говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Как уточняется, ранее большинство исследователей сходилось во мнении, что сарсены были добыты в местечке под названием Мальборо-Даунс. Изучение каменоломни позволит понять, как строители Стоунхенджа транспортировали камни на расстояние в 25 километров от Уэст-Вудс.

Стоунхендж является одним из самых знаменитых археологических памятников мира. Он представляет собой каменное сооружение из составленных в несколько кругов блоков высотой до 4,1, шириной — до 2,1 метров. Постройка расположена в графстве Уилтшир в Великобритании. Считается, что строительство памятника началось примерно в 2600 году до нашей эры.

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