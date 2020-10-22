Учёные нашли способ удостовериться в эффективности лечения рака

Специалисты из Института ван Анделя в США разработали специальный анализ крови для пациентов с раком поджелудочной железы, который позволяет установить реакцию опухоли на применяемые методы лечения.
Тест помогает определить наличие в крови сахара sTRA, вырабатывающегося при определенном подтипе рака поджелудочной железы и попадающего в кровоток. Как отмечают учёные, этот подтип, как правило, невосприимчив к химиотерапии.
Знание того, какой тип рака поджелудочной железы у человека, имеет решающее значение для реализации правильной стратегии лечения для каждого пациента, — подчеркнул один из авторов исследования Брайан Хааб.
Специалисты надеются, что новый анализ поможет медикам принимать наиболее эффективные решения при лечении,
Ранее NEWS.ru писал, что биологи из США, Китая и Вьетнама обнаружили биомаркер, благодаря которому можно предсказать риск развития рака желудка до появления первых симптомов.