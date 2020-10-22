Учёные нашли способ удостовериться в эффективности лечения рака

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Специалисты из Института ван Анделя в США разработали специальный анализ крови для пациентов с раком поджелудочной железы, который позволяет установить реакцию опухоли на применяемые методы лечения.

Тест помогает определить наличие в крови сахара sTRA, вырабатывающегося при определенном подтипе рака поджелудочной железы и попадающего в кровоток. Как отмечают учёные, этот подтип, как правило, невосприимчив к химиотерапии.

Знание того, какой тип рака поджелудочной железы у человека, имеет решающее значение для реализации правильной стратегии лечения для каждого пациента, — подчеркнул один из авторов исследования Брайан Хааб.

Специалисты надеются, что новый анализ поможет медикам принимать наиболее эффективные решения при лечении, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что биологи из США, Китая и Вьетнама обнаружили биомаркер, благодаря которому можно предсказать риск развития рака желудка до появления первых симптомов.