Учёные нашли частицы пластика в бутылочках для приготовления детских смесей

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Учёные нашли значительное количество частиц микропластика в бутылочках с молочной смесью для грудных детей. Возможно, к загрязнению детской еды приводит взаимодействие полипропилена и кипятка.

Результаты исследования специалистов из Тринити-колледжа (Дублин, Ирландия) представлены в журнале Nature Food.

Ежегодно в сточные воды и на свалки в мире попадает до 300 млн тонн пластикового мусора. Большую его часть живущие в почве микроорганизмы разложить не могут, поэтому в земле такой мусор сохраняется в течение десятков, а возможно, и сотен лет. В воде при этом частицы пластика не задерживаются — по всей видимости, их съедают морские животные. Вместе с ними фрагменты пластика могут попасть в человеческий организм. Ирландские учёные установили, что с ещё большим риском интоксикации пластиком связано использование бутылочек из полипропилена, которые используют для хранения и заваривания молочных продуктов.

Исследователи купили для опытов несколько таких бутылочек и обработали их согласно всем рекомендациям Минздрава Ирландии и Всемирной организации здравоохранения. Сначала сосуды держали пять минут в разогретой до 95 градусов воде. Потом их высушили и залили внутрь 70-градусную воду, в которую добавили сухую молочную смесь. Бутылочки затем активно взбалтывали, чтобы порошок растворился.

Итогом этого процесса стало образование огромного количества микрочастиц пластика. Их концентрация составила несколько миллионов на литр, причём для всех марок бутылочек. Аналогичное количество частиц появилось в сосуде при использовании обычной водопроводной, а не дистиллированной воды.

Учёные затем попытались выяснить источник появления пластиковых фрагментов и придумать способ борьбы с этим явлением. Оказалось, что температура воды сильнее всего влияла на концентрацию пластика, также свою роль играло то, насколько сильно бутылочку трясли при приготовлении раствора. Исследователи предложили делать поверхность бутылочек из особого безопасного покрытия. Точный характер влияния пластиковых частиц на организм людей ещё предстоит выяснить.

Мы призываем чиновников и законодателей пересмотреть текущие рекомендации по тому, как следует готовить молочные смеси для детей в пластиковых бутылочках. Мы уже выработали стратегии, позволяющие уменьшить риск проглатывания микропластика детьми, чего можно добиться, изменив методики стерилизации бутылочек и приготовления смесей, — рассказал один из авторов исследования, профессор Джон Болланд.

Ранее NEWS.ru писал об исследовании, доказавшем, что объём пластикового мусора в Атлантике в 10 раз превышает традиционные оценки.