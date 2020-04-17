Учёные из NASA сообщили об истощении озонового слоя над Арктикой

Исследователи NASA совместно с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США провели мониторинг озонового слоя над Арктикой. По словам учёных, он сильно истощился.
Такой низкий уровень арктического озона, как в этом году, случается примерно раз в десятилетие. Это касается общего состояния озонового слоя, поскольку уровень арктического озона обычно высокий в марте и апреле, — заявил главный специалист по наукам о Земле Пол Ньюман.
В качестве примера он привёл уровни озона над Антарктидой, которые падают примерно до 120 единиц Добсона весной. В Арктике мартовские значения иногда опускаются до 240 единиц. Однако в этом году были побиты все рекорды. Отметка снизилась до 205 единиц,
Мы не знаем, что послужило причиной слабой динамики волн в этом году. Но мы знаем, что, если бы мы не прекратили выбрасывать хлорфторуглероды в атмосферу из-за Монреальского протокола, истощение арктических ресурсов озона в этом году было бы намного сильнее, — подытожил Ньюман.
Ранее NEWS.ru писал, что учёным удалось вычислить сроки исчезновения жизни на планете Земля. Процесс вымирания длился с разбросом в 300–400 тысяч лет.
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