Учёные из NASA сообщили об истощении озонового слоя над Арктикой

https://static.news.ru/photo/a7366438-80c3-11ea-886c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfgang Jäkel/imagebroker.com/Global Look Press

Исследователи NASA совместно с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США провели мониторинг озонового слоя над Арктикой. По словам учёных, он сильно истощился.

Такой низкий уровень арктического озона, как в этом году, случается примерно раз в десятилетие. Это касается общего состояния озонового слоя, поскольку уровень арктического озона обычно высокий в марте и апреле, — заявил главный специалист по наукам о Земле Пол Ньюман.

В качестве примера он привёл уровни озона над Антарктидой, которые падают примерно до 120 единиц Добсона весной. В Арктике мартовские значения иногда опускаются до 240 единиц. Однако в этом году были побиты все рекорды. Отметка снизилась до 205 единиц, сообщает РИА Новости.

Мы не знаем, что послужило причиной слабой динамики волн в этом году. Но мы знаем, что, если бы мы не прекратили выбрасывать хлорфторуглероды в атмосферу из-за Монреальского протокола, истощение арктических ресурсов озона в этом году было бы намного сильнее, — подытожил Ньюман.

Ранее NEWS.ru писал, что учёным удалось вычислить сроки исчезновения жизни на планете Земля. Процесс вымирания длился с разбросом в 300–400 тысяч лет.