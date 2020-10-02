Учёные доказали, что вороны обладают сознанием

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Новое исследование показывает, что вороны осознают свои ощущения. Ранее эта характеристика интеллекта приписывалась только ряду высших приматов.

Группа учёных из Тюбингенского университета в Германии измеряла активность мозга у ворон во время выполнения визуальной задачи. Ворон приучили сообщать, видели ли они что-то на экране с помощью указывания клювом на ответ «да» или «нет» (красная и синяя кнопка). Исследователи показывали птицам фигуры разной степени различимости. И пернатым приходилось задумываться, на какую кнопку жать в таких ситуациях.

Примечательно, что на появление слабозаметных фигур мозг разных особей (в эксперименте участвовали две птицы)отвечал по-разному. Это наблюдение предполагает наличие некоторого вторичного психического процесса, который происходил в голове ворон, когда им показывали эти фигуры. За этим процессом и наблюдали учёные, подключив к мозгу ворон электроды.

Когда ворона отвечала «да», активность нейронов между моментом появления стимула и тем, когда ворона давала ответ клювом, была повышена . Если ответ был «нет», активность нервных клеток была ровной. Корреляция между повышенной активностью мозга в промежуток времени между стимулом и ответом птицы была настолько надежной, что исследователи могли использовать эти данные для прогнозирования ответов своих подопытных.

Опыты убедительно показали, что нервные клетки на более высоких уровнях обработки мозга вороны находятся под влиянием субъективного опыта, или, точнее, производят субъективный опыт, — говорит профессор Андреас Нидер, физиолог животных из Тюбингенского университета.

Его коллега Сюзана Херкулано-Хаузель объясняет, что нейроны ворон «обладают активностью, которая представляет не то, что им показали, но то, что они позже сообщают ... что видели — независимо от того, было ли это то, что им показали».

Это открытие удивительно, потому что ранее эта возможность была доказана только относительно людей и других приматов, у которых структура мозга полностью отличается от структуры мозга птиц. Это может означать, что истоки сознания намного старше и более широко распространены в животном мире, чем считалось ранее.

Последние общие предки людей и ворон жили 320 миллионов лет назад. Перцептивная осведомленность, возможно, уже возникла тогда и с тех пор передавалась по наследству, — пояснил учёный.

Другое возможное объяснение состоит в том, что, по мнению исследователя, такое восприятие у птиц и приматов могло развиваться независимо друг от друга.