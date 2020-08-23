Учёные до сих пор не могут понять источник коронавируса

Немецкое издание Das Erste сообщило, что учёные до сих пор не уверены откуда появился коронавирус SARS-COV-2.
Журналисты пояснили, что появились исследования, которые свидетельствуют о появлении коронавируса задолго до произошедшего в городе Ухань.
В ноябре 2019 года во французском городе Кольмар в Эльзасе были пациенты, у которых обнаружены признаки коронавирусной инфекции. Позже у этих пациентов нашли антитела, как у приболевших COVID,
Кроме того, частицы вируса были обнаружены в водах Бразилии и Италии. Уточняется, что образцы следов вируса нашли в ноябре и декабре 2019 года.
Генетик из Кембриджского университета Петер Форстер считает, что коронавирус возник с сентября по декабрь 2019 года. По мнению учёного, скорее всего, вирус возник в Китае или ближайших азиатских странах.
Однако точного представления об источнике коронавируса нет даже у Всемирной организации здравоохранения.
Как писал NEWS.ru ранее, правительство Китая отказалось от официальной версии о том, что коронавирусная инфекция произошла на рынке диких животных в городе Ухань провинции Хубэй. Отмечается, что в Китае было проведено расследование, тесты продукции рынка показали, что продаваемые животные не были источником вспышки коронавируса в Китае.
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