Учёные на Урале изобрели материал для защиты от 4G и 5G

https://static.news.ru/photo/34183272-e0a6-11ea-b41f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Коллектив изобретателей из Екатеринбурга, Челябинска и Белоруссии разработал материал для защиты от влияния электромагнитного излучения на организм человека. Он также пригоден для отражения волн 4G и 5G.

Материал был разработан в ЮурГУ. Однако для детального изучения характеристик он был отдан в УрФУ. В основе изобретения лежит синтетический полимер полиуретан. Он армирован зёрнами корунда, который является кристаллическим оксидом алюминия. Данные элементы доступные и недорогие.

Как известно, работающие электроприборы создают электромагнитное поле, которое, в свою очередь, влияет на другие подобные приборы. В этом случае возникают так называемые электромагнитные наводки, шумы и, как следствие, помехи. Наш композит обеспечивает уменьшение амплитуды электромагнитной волны более чем в десять раз, — цитирует руководителя научной группы Дениса Клыгача портал Znak.com.

Он также способен развязывать электромагнитное взаимодействие между приборами и предотвращать наводки и помехи. Помимо этого, материал обеспечивает защиту от падений и ударов. Статью с результатами исследования опубликовали в научном журнале Ceramics International.

Ранее NEWS.ru передавал, что Шэньчжэнь стал первым в мире городом, который полностью покрыт сетью 5G.