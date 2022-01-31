У ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР обнаружили 21 мутацию коронавируса

Коронавирус предрасположен к многоступенчатой мутации в организме человека, чей иммунитет ослаблен ВИЧ-инфекцией. Как сообщает южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на данные местных учёных, у 22-летней ВИЧ-инфицированной женщины была обнаружена 21 мутация COVID-19, претерпевшая эти изменения за девять месяцев.

По словам учёных, молодая женщина была инфицирована «дельта»-штаммом и при этом не могла лечиться от ВИЧ. Она смогла выздороветь только после того, как вновь начала принимать лекарства от ВИЧ. Сообщается, что её иммунная система победила коронавирус в течение девяти недель.

Мутация коронавируса в организме ВИЧ-больного, который не принимает лекарства для лечения ВИЧ, представляет собой потенциальный путь для появления новых вариантов COVID-19, — говорится в исследовании.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил появление в ЮАР нового коронавируса NeoCov. По его словам, это обусловлено тем, что мутации вирусов происходят постоянно, а выявление новых зависит только от того, как тщательно их изучают.

Как считается, коронавирус NeoCov является близким родственником возбудителя ближневосточной лихорадки MERS. Его отличает возможность проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2.