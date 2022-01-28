Гинцбург: появление NeoCov в ЮАР объясняется постоянной мутацией вирусов

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил появление в ЮАР нового коронавируса NeoCov. По его словам, это обусловлено тем, что мутации вирусов происходят постоянно, а выявление новых зависит только от того, как тщательно их изучают, сообщает ТАСС.

Мутации идут постоянно. В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тысяч и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2–4 тысяч, там никогда новых штаммов вы и не выявите, — пояснил учёный.

Так он прокомментировал сообщение о находке китайских специалистов в ЮАР. Там у летучих мышей обнаружили коронавирус NeoCov. Как считается, он является близким родственником возбудителя ближневосточной лихорадки MERS. Его отличает возможность проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2.

Ранее стало известно, что вероятность передачи человеку нового коронавируса NeoCov не очень высокая, заявил вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. В то же время, по его словам, полностью исключать этого нельзя.