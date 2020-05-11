Специалисты пробурили новый вход в пещеру «Таврида» в Крыму

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В открытой в 2018 году уникальной карстовой полости, расположенной в Белогорском районе полуострова, сделали новый вход. Это позволит учёным продолжить её изучение. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского Федерального университета (КФУ).

Специалисты Крымского федерального университета пробурили новый вход в пещеру «Таврида». Бурение заняло один день, но ему предшествовали долгие подготовительные работы: подготовка проекта, геофизические исследования, геодезические и кадастровые работы, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Как рассказал глава совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель вуза Геннадий Самохин, новый вход ведёт в самую дальнюю и самую низкую часть пещеры. Он представляет собой отверстие в восемь метров глубиной. Оно огорожено и находится под охраной. Самохин отметил, что на дне пещеры, куда ведёт вход, лежит около пяти метров глины. Таким образом, как рассказал представитель вуза, до верха остаётся меньше метра, потом глину вывезут и места будет достаточно.

Учёные проверили новый вход и отметили, что он сделан очень хорошо и вода нигде не попадает. Самохин заметил также, что после того, как исследования этой части «Тавриды» закончатся, вход будет использоваться как экскурсионный.

Сейчас пещера защищена искусственным сооружением, длина плиты, по которой проходит трасса над пещерой составляет 130 м, а ширина — 22,7 м.

Как писал NEWS.ru, ранее климатологи спрогнозировали повышение уровня моря на один метр к 2100 году.