Шведский климатолог рассказал, что спровоцирует разрушение городов в Сибири

https://static.news.ru/photo/962f10a0-b952-11ea-876e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Города и деревни в Сибири могут быть уничтожены из-за таяния вечной мерзлоты, которую вызовет потепление климата. Такого мнения придерживается шведский климатолог Юхан Киленшерна.

Службы по контролю изменений климата программы «Коперник» сообщили, что в мае в отдельных регионах Сибири температура превысила норму в десять градусов. Зима в регионе также была аномально тёплой.

Климатолог считает, что нужно оценивать общую тенденцию. По его словам, в разных уголках земного шара фиксируются температурные рекорды, но изменения за один год ещё не являются показателями по изменению климата. Она напомнил, что в Арктике стало теплее на три-четыре градуса, чем было в конце XIX века. В Швеции температура также стала выше на два градуса.

Учёный предположил, что потепление в Сибири не пройдёт без последствий. По его словам, изменение температуры отразится на числе лесных пожаров, также может произойти таяние вечной мерзлоты, при котором высвобождается метан и углекислый газ. В этом случае усугубляется парниковый эффект.

Если вечная мерзлота начнет таять быстрее, это сильно ударит по инфраструктуре. Грунт станет нестабильным, это затронет города и дамбы. Возникает опасность, что города и села просто-напросто начнут рушиться, а это уже напрямую скажется на людях, — рассказал Киленшерна изданию Svenska Dagbladet.

По его словам, даже если представить, что температура больше не будет повышаться, изменение текущих показателей будут ощущаться ещё много лет. Он подчеркнул, что последствия таяния вечной мерзлоты будут проявляться не сразу.

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