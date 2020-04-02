Самцы дельфинов могут петь дуэтом для привлечения внимания подруги

https://static.news.ru/photo/40d07aae-750a-11ea-8232-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jorge Sanz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Австралийские учёные обнаружили удивительный способ, с помощью которого самцы дельфинов-афалин привлекают внимание особей женского пола. Оказалось, они способны спеть для понравившейся самки дуэтом, что обычно производит на неё невероятное впечатление.

Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society.

В естественной среде самцы афалин собираются в стаи от 4 до 14 особей и таким образом обеспечивают себе репродуктивный успех. Когда рядом с ними оказывается понравившаяся самка, они устраивают вокруг неё целое представление. Кавалеры делают сложные синхронные па.

Если это не помогает, то они не дают ей перемещаться, чтобы она не обратила внимание на других. Делается это довольно агрессивно — самцы бьют самку носом — и подкрепляется характерной синхронной вокализацией на низких частотах от одного до двух килогерц.

До этого наука считала, что так объединяться способны только люди. Самцы таким образом показывают ярко выраженную совместную работу. Они ухаживают за самкой, оберегая её от возможной встречи с другими особями мужского пола.

Учёные утверждают, что с силовой формой конкуренции в животном мире всё давно понятно, а вот пение дуэтом стало для них неожиданным открытием.

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