Российские учёные создали сверхпрочные металлические стёкла

https://static.news.ru/photo/8f09729c-1533-11eb-9cc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: misis.ru

Учёные МИСиС разработали уникальный метод обработки объёмных металлических стёкол. Его можно использовать в остеклении смартфонов и планшетов.

Металлические стёкла отличаются высокой прочностью и стойкостью к коррозии. Их нередко используют в приборостроении, машиностроении, а также медицине, уточняет портал mockva.ru.

Новый метод был опробован на аморфном сплаве системы цирконий-медь-железо-алюминий (Zr-Cu-Fe-Al) с отжигом примерно на 100 градусов ниже температуры стеклования. В конечном итоге учёные смогли добиться существенного упрочнения материала.

В настоящее время исследователи тестируют данную технологию на других аморфных сплавах для удешевления всего процесса создания.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Самарского университета им. Королёва разработали технологию, позволяющую создавать сверхтонкие фотокамеры практически с нулевой толщиной.

Специалисты придумали, как можно изготавливать максимально компактные линзы для небольших камер, которые используются в смартфонах, видеорегистраторах и камерах наблюдения.