Российские учёные помогут незрячим «видеть» кожей

https://static.news.ru/photo/572e1872-cc05-11ea-bd07-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Создать технику для так называемого сенсорного зрения, с помощью которой люди с проблемами со зрением смогут использовать кожный покров для идентификации силуэтов и даже чтения, собираются сотрудники Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде.

Как отметил заведующий лабораторией оптических излучений научно-технологического парка «Фабрика» БФУ Дмитрий Шитц, идея сенсорного зрения не является новой, а первая статья, доказывающая, что изображения, если их сгенерировать на спине человека с помощью матрицы из множества вибраторов, могут распознаваться незрячими, была опубликована в 1969 году в журнале Nature.

В ходе этого эксперимента человек мог прочесть буквы и даже различать силуэты. И эта работа вдохновила меня на идею разработки прибора для незрячих, — приводит пресс-служба БФУ слова Шитца.

Главной частью прибора, который придумали в БФУ, является 3D-камера. Её устанавливают на голове незрячего человека. Камера эта считывает изображение пространства вокруг, а мини-компьютер строит карту удалённости объектов, находящихся в поле зрения камеры.

Специальный контроллер и виброматрица после этого передают созданную карту удалённости на кожу человека. При этом каждый пиксел этой 3D-карты имеет значение удалённости предметов.

Чем меньше удалённость предметов в зоне этого пиксела, тем больше вибрация в соответствующей области виброматрицы, которая будет ощущаться кожей.

Создана специальная программа для обработки изображения со стереокамеры, которая также умеет разбить это изображение на участки-пикселы и присвоить каждому из них значение удалённости, — цитирует Шитца РИА Новости.

При этом в сообщении пресс-службы сказано, что на эту оригинальную идею российские учёные уже получили патент.

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