Российские инженеры создали систему для распознавания лжи по голосу

Российские инженеры создали первую в мире систему, который поможет распознать ложь по звучанию голоса. Можно ли доверять словам человека, будет решать компьютерный алгоритм на основе анализа акустических параметров речи и сравнения ответов, пишут «Известия».

Разработка называется RiskControl, она сможет проверить правдивость ответов на вопросы, но при этом важно, чтобы на них можно было ответить только «да» или «нет».

Для нас самих было удивительно обнаружить специфический признак лжи, когда участник испытания говорит «да», а при этом спектр частот его голоса такой же, как при ответе «нет». Такой эффект практически всегда говорит об обмане, — рассказал директор по науке компании «Фора диджитал» Максим Конобеевский.

Для работы системы необходим обычный компьютер и подключённый к нему лорингофон для записи ответов. Задавать вопросы будет электронный голос, лишённый эмоциональной окраски.

Ответы будут проанализированы не только по звучанию, но и по времени задержки, длительности, громкости, а также спектральному составу и соответствию спектра частот ответа его семантическому значению. В случае, если ответ «да» будет звучать как «нет» и наоборот, это будет засчитано как признак обмана.

Использовать систему можно будет при устройстве работников на ответственные должности, в сфере психологии, криминалистики, медицины. надёжность устройства уже испытали в учреждениях ФСИН.

Однако, по мнению доцента кафедры общей психологии Московского института психоанализа Евгения Хозе, ориентироваться на результаты, полученные с помощью такой системы и выносить категоричное решение о виновности или невиновности человека во лжи неэтично.

В свою очередь, доцент кафедры общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Дарья Быльева заявила, что такая технология должна быть легче в использовании, но в любом случае на данный момент нет достоверных научных данных о степени надёжности таких систем.

И нет возможности проверить их работу. К тому же четкое разделение того, в каких случаях законно, а в каких будет незаконно использование такой системы, тоже представляет проблему, — отметила учёный.

Ранее британские психологи после проведённого ими эксперимента пришли к выводу, что человек неспособен отличить ложные воспоминания других людей от настоящих. При этом, отметили учёные, на способность участников опытов отличить выдумку от реальности не влияло даже то, что они заранее знали о вероятности обмана.