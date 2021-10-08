Российские инженеры создали систему для распознавания лжи по голосу

Российские инженеры создали первую в мире систему, который поможет распознать ложь по звучанию голоса. Можно ли доверять словам человека, будет решать компьютерный алгоритм на основе анализа акустических параметров речи и сравнения ответов, пишут «Известия».
Разработка называется RiskControl, она
Для нас самих было удивительно обнаружить специфический признак лжи, когда участник испытания говорит «да», а при этом спектр частот его голоса такой же, как при ответе «нет». Такой эффект практически всегда говорит об обмане, — рассказал директор по науке компании «Фора диджитал» Максим Конобеевский.
Для работы системы необходим обычный компьютер и подключённый к нему лорингофон для записи ответов. Задавать вопросы будет электронный голос, лишённый эмоциональной окраски.
Ответы будут проанализированы не только по звучанию, но и по времени задержки, длительности, громкости, а также спектральному составу и соответствию спектра частот ответа его семантическому значению. В случае, если ответ «да» будет звучать как «нет» и наоборот, это будет засчитано как признак обмана.
Использовать систему можно будет при устройстве работников на ответственные должности, в сфере психологии, криминалистики, медицины. надёжность устройства уже испытали в учреждениях ФСИН.
Однако, по мнению доцента кафедры общей психологии Московского института психоанализа Евгения Хозе, ориентироваться на результаты, полученные с помощью такой системы и выносить категоричное решение о виновности или невиновности человека во лжи неэтично.
В свою очередь, доцент кафедры общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Дарья Быльева заявила, что такая технология должна быть легче в использовании, но в любом случае на данный момент нет достоверных научных данных о степени надёжности таких систем.
И нет возможности проверить их работу. К тому же четкое разделение того, в каких случаях законно, а в каких будет незаконно использование такой системы, тоже представляет проблему, — отметила учёный.
Ранее британские психологи после проведённого ими эксперимента пришли к выводу, что человек неспособен отличить ложные воспоминания других людей от настоящих. При этом, отметили учёные, на способность участников опытов отличить выдумку от реальности не влияло даже то, что они заранее знали о вероятности обмана.