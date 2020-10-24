Радиолюбитель из РФ усомнился в испытании США водяного двигателя в космосе

https://static.news.ru/photo/412ca44e-15d4-11eb-bfbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Momentus/facebook.com

Радиолюбитель из России Дмитрий Пашков засомневался в испытании на американском микроспутнике MOMENTUS-X1 инновационного водяного двигателя.

Основываясь на открытых данных командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), спутник MOMENTUS-X1 не совершал каких-либо манёвров на орбите, — написал эксперт в своём блоге.

В программных документах говорится, цитируемых гражданином, аппарат должен был снизить высоту орбиты во время испытаний инновационного демонстрационного микроволнового электротермического двигателя на водной основе Momentus Vigoride. Однако разработчики в американских СМИ отчитывались об успешных манёврах в космосе.

Предприятие основано бизнесменом из США Михаилом Кокоричем. Бюджет проекта составил $34 млн. Собранный спутник стал первым в мире аппаратом формата 16U cubesat. После сообщений об успешных тестах фирма рассказала о планах выхода на IPO, оценив себя в $1,2 млрд. Спутник MOMENTUS-X1 отправили на орбиту 5 июля 2019 года с космодрома Восточный на ракете-носителе «Союз-2.1б».

Накануне способ маскировки движущихся наземных объектов от иностранных спутников-шпионов запатентовала Военная академия связи имени С. М. Будённого в Москве. Информация имеется в базе данных Роспатента.

Изобретение позволяет маскировать передвигающиеся объекты от космических систем радиолокационного наблюдения. Так, на днях телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки заявил, что Россия готовится возобновить испытания ракеты неограниченной дальности с энергоустановкой «Буревестник» на Новой Земле.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научные достижения позволяют астрономам заглядывать в отдалённые уголки Вселенной, открывать и изучать новые планеты. Американские учёные решили взглянуть на космическое пространство с другой точки зрения и составили список экзопланет, откуда потенциальные наблюдатели могли бы увидеть Землю.