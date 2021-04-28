Убийство коронавируса «за секунду» назвали хайпом учёных США

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Ничего нового американские учёные из Техасского университета про убийство коронавируса не сказали. Скорее всего, они просто хотят получить дополнительное финансирование на свои исследования, поэтому рассказали о том, что коронавирус можно убить с помощью нагревания.

Исследователи предложили использовать этот способ в системах кондиционирования и очистки воздуха. Но, по сути, информация о том, что термическая обработка приводит к потере жизнеспособности у клеток и вирусов, не является чудом или открытием века.

Об этом в беседе с РИА Новости сообщил профессор Сколтеха Константин Северинов. Он уверен, что такой бум слова учёных из Техаса вызвали потому, что медики рассказали о своём «открытии» пиарщикам, а те решили его растиражировать.

Сейчас в силу общей нервозности <…> учёные начинают делать всякие заявления, потому что это увеличивает их известность и шансы получить финансирование, — пояснил он.

Эксперт пошутил, что COVID можно убить и ядерным оружием или отправить его частицы в космос. Но наукой это не назовёшь, это делается для того, чтобы хайпануть, уверен он.

Ранее NEWS.ru писал, что исследователи из Техасского университета A&M разработали установку, которая может убить коронавирус SARS-CoV-2 менее чем за секунду. Изобретение представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. При его нагревании до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз. Этого достаточно, чтобы коронавирус был полностью убит.