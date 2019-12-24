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Американский научно-популярный журнал выделил 16 наиболее значимых и крупных открытий в науке и технике за 2019 год. Об этом сообщил РБК.

В 2019 году, компания Google смогла обогнать супермощный компьютер IBM Summit с помощью квантового компьютера Sycamore. Sycamore справился с расчётами быстрее IBM Summit.

Зато суперкомпьютеры смогли справится с математической задачей, решение которой не могли найти 65 лет. Притом искусственный интеллект предложил несколько решений уравнения. В этом же году, ИИ смог победить самых лучших игроков в покер.

В Новой Зеландии обнаружили останки нового вида людей — Homo luzonensis. А антропологи из США нашли связь Home sapiens, современного вида человека, с Homo denisovensis, Денисовским человеком.

В 2019 году ещё один человек вылечился от ВИЧ. Это второй в мире пациент сумевший побороть вирус иммунодефицита человека.

Также, в этом году, генетическая генеалогия была признана самым мощным современным методом в борьбе с преступность.

Врачи нашли способ лечить муковисцидоз, изобрели лекарство против лихорадки Эбола и доказали опасность электронных сигарет и жидкостей к ним.

Только в этом году, учёные смогли получить фотографию чёрной дыры, благодаря телескопу «Горизонт событий» (Event Horizon Telescope). А исследователи NASA сфотографировали астероид Аррокот с помощью космического аппарата «Новые горизонты». Аррокот находится дальше всех небесных тел, доступных космическим кораблям. Также NASA запустила уникальную лунную миссию «Артемида». В планах учёных совершить более 35 полётов с Земли, пять раз высадиться на Луне и создать там первую базу.

Впервые в истории, две женщины вышли в открытый космос.

Из крупных космический прорывов, авторы статьи также отмечают открытие межзвёздной кометы. Кроме того, учёные смогли описать последний день жизни динозавров и что с ними случилось.

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