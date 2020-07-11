Пара нейтронных звёзд поможет открыть секреты Вселенной

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Астрономы обнаружили в созвездии Орла систему нейтронных звёзд PSR J1913+1102, в которой один компонент значительно массивнее другого.

Слияние нейтронных звезд можно использовать для оценки скорости расширения Вселенной, которая выражается через постоянную Хаббла, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Из-за большой массы и небольших размеров нейтронные звезды с точки зрения гравитации будут очень сильно взаимодействовать с любыми соседями, которые будут находиться относиться недалеко от них. Вращаясь друг вокруг друга, оба объекта будут терять энергию, вырабатывая гравитационные волны, и постепенно сближаться.

Измеряя, насколько сильно «запаздывают» или «спешат» сигналы от каждой нейтронной звезды, отклоняясь от типичной частоты их формирования, учёные смогли очень точно вычислить их массу. Эти замеры показали, что в системе расположены две нейтронные звезды тяжелее Солнца примерно в 1,62 и 1,27 раза. Учёные полагают, что через 470 млн лет они столкнутся друг с другом.

Это открытие даёт астрономам надежду на то, что последующие находки подобных систем и их слияний помогут им узнать, как устроены нейтронные звёзды, а также измерить скорость расширения Вселенной и провести новые проверки теории относительности.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что на Землю могут поступать сигналы внеземных цивилизаций, однако человечество не понимает их принцип. По его словам, нельзя быть уверенным в том, что Вселенная «молчит». Он отметил, что только в видимой нами части Вселенной расположено более двух триллионов галактик, в каждой из которых могут находиться триллионы планет. И вероятность, что на какой-то из них присутствует жизнь, подобная нашей, достаточно велика, приводил NEWS.ru его слова.