Новый штамм коронавируса выявили в ЮАР

Учёные ЮАР выявили новый штамм коронавируса С.1.2. По скорости распространения он сопоставим с разновидностями «бета» и «дельта» на раннем этапе обнаружения. Об этом сообщается на сайте medRxiv.

Исследователи отметили, что в мае на долю новой разновидности вируса приходилось только 0,2% секвенированных образцов. В июне этот показатель составил уже 1,6%. А в июле вырос до 2%.

По словам специалистов, появление нового штамма — результат мутации, скорость которой составляет около 42 раз в год. Это в 1,7 раза быстрее мутации коронавируса во всём мире.

Учёные добавили , что половина спайковых мутаций в C.1.2 ранее выявлялась в других штаммах. Часть из них связана с повышенной передаваемостью вируса и устойчивостью к иммунитету.

Ранее британские учёные заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мутирует почти раз в неделю, то есть значительно чаще, чем предполагалось ранее. Российский вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский, в свою очередь, отметил, что вирусы эволюционируют постоянно, однако речь не идёт о замене одного вируса совершенно другим. По его словам, большинство «еженедельных» мутаций коронавируса, о которых говорят британские учёные, для человека опасности не представляют.