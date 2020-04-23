Названы ошибки в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b28cad36-85e8-11ea-9027-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные Принстонского университета раскрыли главные поведенческие ошибки, которые могут затруднить выход человечества из кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

По их мнению, ими являются страх перед неизвестным и предвзятость, а также чрезмерное социальное дистанцирование и неправильная интерпретация статистических данных. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert.

Исследователи считают, что осознание данных ловушек позволит людям продуктивно бороться с коронавирусом. Не лишним окажется знание того, что социальное дистанцирование и изоляция с большой вероятностью усугубят хронические психические расстройства.

Медицинским работникам после победы над пандемией COVID-19 могут быть предъявлены претензии из-за не слишком эффективных действий или, наоборот, за принятие чрезмерных, по мнению общественности, мер. И хотя критика может быть обоснованной, предвзятость не позволит точно определить, насколько действия медиков были адекватными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавируса завершиться не раньше, чем через полгода. Это подтвердил заведующий отделом Национального исследовательского центра по эпидемиологии и микробиологии Минздрава Александр Бутенко. По его словам, пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев.